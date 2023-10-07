Terör devletinde kabus! İşte atılan roketlerden görüntüler
Filistinli Mücahitler İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adıyla operasyon başlattı. Atılan roketlerin yeni görüntüleri geldi.
Hamas'ın Izzeddin Kassam tugayı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattı. İsrailin en korunaklı şehirlerine sızan Hamas unsurları şehrin caddelerinde 100’den fazla İsrail askerini öldürürken, 5000’den fazla roketle dehşet yağdırdı.
Gazze'den İsrail'e binlerce roket fırlatıldı, Hamas operasyon başlattı
Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattıklarını ve ilk 20 dakikada Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini açıkladı. Hamas'ın İsrail'e sızdığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtiliyor.
İşte gönderilen roketlerin yeni görüntüleri...