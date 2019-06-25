0553 313 94 23

Terör destekçilerinde mutluluk hakim! Temelli'den seçim açıklaması

PKK'nın siyasi sözcüsü HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçlarına ilişkin konuştu.

25 Haziran 2019 Salı 14:16
Terör destekçilerinde mutluluk hakim! Temelli'den seçim açıklaması

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'daki yenilenen İstanbul seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmesi gerektiğini belirterek, "Bugün İmralı'dan gelen tavsiye de bu yöndedir" dedi.

Temelli, fikriyatları sayesinde Türkiye siyasetine müdahale yapabildiklerini iddia ederek 23 Haziran'daki yenilenen İstanbul seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını anlattı. Temelli, şöyle devam etti:

İmralı'dan gelen mesajı yorumladı

"Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir. Herkesin kendini içinde bulacak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte var etmeliyiz. Bugün İmralı'dan gelen aslında tavsiye de bu yöndedir, toplumu demokratik anayasa konusunda uzlaşmaya davet etmektedir. Eğer biz en kadim sorunumuz Kürt meselesiyse buradan başlamakta fayda vardır"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:16
  1. İstanbul
  2. HDP
  3. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karacasu Belediye Başkanı İnal, Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret etti
    1. Karacasu Belediye Başkanı İnal, Başkan..
    2. Tamgacı: “Engellilerimizin yanındayız”
    3. Başkan Okka: “Artık büyük Türkiye..
    4. LGS sonucu yüzünden intihar eden genç..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. TCMB döviz kurları
    7. Deprem sonrası seferler durmuştu... 8..
    8. Milletvekili Tutdere’den İstanbul..
    9. Masaj tedavisi ile kronik ağrılar..
    10. ‘Hoş Geldin Bebek’ mesafe tanımıyor
    11. Vali Tutulmaz: "Düğünlerde silah..
    12. Mevlüt Demiryay kimdir? Mevlüt..
    13. Atletler Nasreddin Hoca için koşacak
    14. Malatya’da ocak-mayıs döneminde 8..
    15. Bee'o Propolis, ABD'nin en büyük..
    16. Tokat’ta yaya öncelikli trafik..
    17. Suriye’de yol kenarına döşenen bomba..
    18. Ayakkabı sektörü yol haritası..
    19. Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık..
    20. Kadın Golf Milli Takımı'nda Avrupa..
    21. Seçim sonrası çarpıcı yorum:..
    22. Milyon dolarlık beş yıldızlı otel..
    23. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    24. Helikopter müdahale ediyor!..
    25. Başkan Akın, Türkiye dördüncüsü..
    26. Siirt Üniversitesi taban puanları 2019..
    27. Halk toplantısında Datça’nın tüm..
    28. Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    29. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    30. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı