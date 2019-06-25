Terör destekçilerinde mutluluk hakim! Temelli'den seçim açıklaması

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'daki yenilenen İstanbul seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmesi gerektiğini belirterek, "Bugün İmralı'dan gelen tavsiye de bu yöndedir" dedi.

Temelli, fikriyatları sayesinde Türkiye siyasetine müdahale yapabildiklerini iddia ederek 23 Haziran'daki yenilenen İstanbul seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını anlattı. Temelli, şöyle devam etti:

İmralı'dan gelen mesajı yorumladı

"Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir. Herkesin kendini içinde bulacak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte var etmeliyiz. Bugün İmralı'dan gelen aslında tavsiye de bu yöndedir, toplumu demokratik anayasa konusunda uzlaşmaya davet etmektedir. Eğer biz en kadim sorunumuz Kürt meselesiyse buradan başlamakta fayda vardır"