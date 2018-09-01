Terör değil düğün operasyonu! Cephanelik ele geçirildi

Amasya'da polis ekipleri sivil olarak gittikleri düğünlerde magandaların kullandığını belirledikleri silahlara el koydu. Polisin son 8 ayda yaptığı uygulamalarda çoğu düğünlerde toplanan 90 silah ele geçirildi.

90 BİN 498 TL CEZA KESİLDİ

İl merkezindeki düğünlere tebdili kıyafetle giden Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir süre alanda durduktan sonra silahla ateş edip tehlike saçan şahısları belirleyip işlem yaptı. Diğer uygulamalarla birlikte 90 şahsın kullandığı 67'si tabanca, 23'ü tüfek olmak üzere toplam 90 silaha el konuldu. Şahıslara ayrıca toplam 90 bin 498 TL para cezası uygulandı.

ADETA BİR CEPHANELİK

Mühimmatlarla birlikte adeta cephanelik gibi olan silahları sergileyen polis ekipleri, düğünlerde silah ve havai fişek atmamaları konusunda vatandaşları uyardı.