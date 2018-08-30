Terli terli su için!

Sıcak günlerde açık havada oynayan ya da spor yapan çocuklar dışarı çıkmadan bol su içmeli, oyun sırasında da su içmek için mola vermeleri istenmeli ve bol su içmeleri için teşvik edilmeli.. Terli iken su içmek sanılanın aksine zararlı değildir. Bilakis ter ile oluşan su kaybının yeterli su içilerek yerine konması gereklidir.

Çocuklarınıza yazın giydirdikleriniz güneş geçirmeyecek şekilde sıkı dokulu ama teri emecek şekilde ve emici yapıda olmalıdır, bunun için en ideali pamuklulardır. Çocukların olabildiğince çok gölgede kalması iyi olur. Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu saat sabah 10 ile öğleden sonra 4 arası direkt güneş altında olmaktan kaçının. Özellikle bir yaşın altındaki bebekler bu saatlerde kesinlikle güneşte olmamalılar. Hava bulutlu olsa bile...

Deniz veya havuz kenarında ya da su üzerinde (tekne, sal) gibi, kumda güneş koruma ürünleri kullanımı konusunda daha da dikkatli olmalıyız. Bu sayılan ortamlar güneş ışınlarını yansıtacaklarından çok daha çabuk güneş yanığına sebep olurlar. Deniz kenarında şemsiye gölgesinde kumla oynayan bir çocuğun gölgede olması onu güneşin yansıyan zararlı ışınlarından koruyamaz.

Havadaki nem oranının artması hava sıcaklığının daha yoğun hissedilmesine yol açar. Meteoroloji tarafından aşırı sıcak ve nem artışı uyarısı yapılan günlerde çocuklar mümkünse açık havada ağır oyun ya da spordan kaçınmalıdır. Böyle günlerde 15 dakikalık efor sarfı bile yeterlidir.

Tatil için sıcak bir bölgeye gidilmişse, vücudun ortam ısısına uyum sağlaması biraz zaman alır. Böyle bir ani hava değişikliği olduğunda dışarıda yapılan aktivitelerin süresi ve ağırlığı yavaş ve kademeli olarak arttırılmalıdır. Aynı kural açık havada yeni bir egzersiz programına başlayan çocuklar için de geçerlidir. Bedenin gidilen yeni iklime uyum göstermesi 10-14 gün kadar sürebilir.



Spor yaparken kullanılan giysiler açık renkli, ince ve emici özellikte olmalı, terin buharlaşmasını kolaylaştırmak için tek kat giyinilmelidir. Terli, ıslak giysiler kuru giysilerle değiştirilmelidir.

Su insanlar için hayati önem taşımaktadır. Doğru zamanlarda doğru miktarlarda içildiğinde insan sağlığı için önemli oranda yararları vardır. Bu anlamda suyu doğru zamanlarda içerek vücuda etkinliğini en üst düzeylerde sağlayabiliriz.

Sabah uyanır uyanmaz iki bardak içilen su iç organları hareketlendirir.

Yemeklerden en az yarım saat önce bir bardak su içilmesi ile yiyeceklerin hazmedilmesi kolaylaşır.

Banyodan bir saat önce su içilirse tansiyon düşürür.

Uyumadan önce içilen bir bardak su ile kalp krizi ve felç engellenir.

UNUTMAYALIM: