Terim'in Süper Kupa 11'i netleşti
Terim'in Süper Kupa'daki Akhisarspor maçında sahaya süreceği 11 de netleşmeye başladı.04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:15
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Teleset Mobilya Akhisar ile yarın yapılacak Süper Kupa Finali'nde sahaya süreceği takım netleşmeye başladı.
Fatih Terim'in maçta kalede Muslera'ya, savunma hattında ise Linnes-Maicon-Ahmet-Nagatomo dörtlüsüne şans vereceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın orta sahada ise Fernando ile Selçuk ikilisini bozmayacağı ifade edildi.
Terim'in ön taraftaki seçimleri ise Onyekuru-Belhanda-Garry Rodrigues ve Gomis olarak dikkat çekiyor.
Son anda bir aksilik olmazsa yeni sezonun ilk resmi maçında sahaya bu kadro sürülecek.
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