Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terim'den gönderme! "Allah'ın adaleti şaşmıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası konuştu.

06 Mayıs 2018 Pazar 22:02
Terim'den gönderme! "Allah'ın adaleti şaşmıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Artık oyunun önemi olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "Açıkçası ne istatatistik, ne iyi ne de kötü oyun, ne penaltı, ne kaçan... İkinci yarı etkisizdik ancak sorumluluğumuzun bilincindeydik. Böyle maçlar oynamak kolay değil." dedi.

Gündemdeki tartışmalara dahil olmamalarıyla ilgili konuşan Fatih Terim, "O bizim yanımızda, Allah bizim yanımızda, o görüyor. Böyle doğru, dürüst emek veren bir grubuz. Bir şey konuşmuyoruz, 'Neden susuyorsunuz?' diyorlar. Susmamız demek, görmediğimiz anlamına gelmez. Konuşmamız demek, konuşmayacağız anlamına gelmez. Bunlara baktığımızda Allah'ın adaleti şaşmıyor, herkesin ki şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir durumda 3 puan müthiş bir iş. Son iki haftaya lider giriyoruz, inşallah oradan da lider çıkarız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 22:02
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta seçimleri Nahda Hareketi Partisi kazandı
    1. Tunus'ta seçimleri Nahda Hareketi..
    2. Başarısızlık korkusu nasıl yenilir?
    3. Ağaç dallarından askılık nasıl yapılır?
    4. ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35..
    5. Pencere pervazlarını temizleme..
    6. İran'dan flaş açıklama: ABD pişman..
    7. Suudi Arabistan'a füze saldırısı
    8. Husilerden Suudi Arabistan'a füze..
    9. Bakan tarih verdi: Rusya ile vizeler..
    10. Emirdağ'da sel nedeniyle 68 küçükbaş..
    11. Gomis gözyaşlarına boğuldu
    12. Bu bardağın dünyada bir eşi yok: İşte..
    13. 7 ayrı suçtan aranıyordu... Saklandığı..
    14. Mantar toplamaya gidenler buldu, ne..
    15. Bakan Özhaseki: Kayseri Şehir..
    16. Mete Yarar: F-16’ları artık taksi..
    17. Konya’da pasajda yangın çıktı
    18. İş kazası yaşanmayan iş yerleri..
    19. Antalyaspor altın buldu! Gençler..
    20. Ankara Valisi'nden sürpriz açıklama!..
    Kuveyt Türk
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...