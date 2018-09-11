Terim yeni stoperini buldu
Terim, İstanbulspor maçında stoperde iyi bir performans gösteren Donk'u Kasımpaşa karşısında da bu bölgede değerlendirecek.11 Eylül 2018 Salı 10:00
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Ryan Donk'un stoperdeki performansından memnun kaldı.
İstanbulspor karşılaşmasında stoperde görev verdiği Hollandalı savunmacı, bu bölgede de sırıtmadı. Kasımpaşa maçında Donk oynayacak.
Ahmet-Maicon uyumsuzluğu sonrası Terim, Donk'u bu bölgede 'joker' adam olarak kullanacak. Orta göbek ise Ndiaye-Fernando ikilisine teslim edilecek. Geçen sezon başında Tudor'un istemediği Donk, şampiyonluk yolunda Terim'in kadrodan yeni transferi olmuştu.
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