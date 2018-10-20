Tere tohumu kadın sağlığına dost

Tere tohumu ülkemizde yetişen, pahalı olmayan, doğal bir bitki. Yazık ki ara sıra soframızda sadece ağız tadı, iştah açıcı olarak yer alır. Halbuki az bilinen ve az tüketilen terenin sağlık üzerinde son derece faydalı etkileri var. Tere tohumları yaklaşık olarak bir çörek otu kadar büyüklüktedir. Görünümü ise parlak, koyu kırmızı renktedir. Muhteviyatındaki zenginlik çoğu hastalığın tedavisine ışık tutmaktadır.

Aç karnına düzenli kullanmak şartıyla

Kullanım olarak genellikle aç karına ve sabah kullanılması tavsiye edilmektedir. Şayet tedavide sağlıklı bir sonuç alınması isteniyorsa düzenli kullanıma dikkat edilmelidir.



Hayatınızda ilk defa böbrek ağrısı ile mi karşılaştınız. Tere tohumunu kavurun. Bir dibekte veya kahve çekicisinde un haline getirin. Bir çay kaşığının yarısı kadar bir miktarı ılık su ile için. Eğer çok ağır bir taş durumu yoksa üç-beş dakika içinde ağrıdan kurtulabilirsiniz.

Öte yandan sabahları aç karnına bir çay kaşığı tere tohumu ve bir tatlı kaşığı bal karışımını yer ve üzerine bir bardak sıcak su içerseniz hızla kilo verdiğinizi görürsünüz. Tere tohumunun metabolizma hızlandırıcı etkisi, bunu sağlıyor. Fakat lütfen abartmayın!

Tiroide faydası yok!

Tere yemek de tere tohumu kullanmak da tiroid hastalıklarının hiçbirisinin tedavisinde faydalı değil. Aksine ciddi sağlık zararları olabilmektedir. Bazı diyet uzmanları hastalarını zayıflatmak amacıyla “tiroidlerinin tembel olduğunu, bu nedenle de tere tohumu tüketmelerini” tavsiye ediyorlar ki bu son derece yanlış ve zararlı bir yoldur.

Çorbasını içebilirsiniz

Tere aynı zamanda kuvvet verici, vitamin noksanlıklarına karşı ve iştah açıcı olarak da kullanılıyor. Hastalıklara karşı direnci arttırıp, sigaranın zararlarını azaltıyor. Sigarayı bıraktıktan sonra ziftinden kurtulmayı hızlandırıyor.



Tere tohumu suyu, saç dökülmesi ve kepeklenmeyi de önlüyor. Tere otunun yenmesi, balgam söktürüyor. Bir çay kaşığı tere tohumunun, bir bardak soğuk suyla içilmesi halinde vitiligo’ya (ki o bir deri hastalığıdır) daha da rahatsız edici hatta zararlı hale gelebilir.

Kadın sağlığına dost

Tere tohumuna kadın dostu bir ürün diyebiliriz. Genel olarak bayanların çoğuna görülen adet düzensizliklerine bir son vermek için kullanılabilir. İlaveten tere tohumu emziren annelerin süt üretimini ve salgılanmasını artırmaktadır. Yüksek demir ve protein içeriği sayesinde hem 9 ay boyunca yorulan bedenin ihtiyaçlarına cevap vermektedir hem de bebek için besleyici özellik göstermektedir.

Sindirim sistemine yararlı

Tere tohumu kanı temizler ve iştahı uyarır. Kabızlık için etkili bir çözümdür. Bal ile kullanılarak amipli dizanteri tedavisinde kullanılabilir. Fakat mide ülseri ve kanaması olanlara zararlıdır. Tere tohumu uyumayan bebeklerde ve özellikle kolik tedavisinde faydalıdır.

SOLUNUM YOLLARI İÇİN

Tere tohumu çiğnendiği zaman güçlü bir balgam sökücüdür. Yanı sıra boğaz ağrısı, öksürük, astım ve baş ağrısı tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir.

Anemiyi hafİfletebilir

Tere tohumunda vücutta kolayca emilebilen ve oksijen taşıyıcı molekül olan hemoglobinin yapısında yer alan diyet demir minerali bulunmaktadır. Bunun anlamı tere tohumu hemoglobin düzeyini artırmaya yardımcı olur. Düzenli bir şekilde alındığı zaman anemiyi hafifletmeye yardımcı olur. Tere tohumu demir emilimini arttırır. Bu faydanın elde edilebilmesi için C vitamini alınımından yarım saat tüketilmesi önerilmektedir. Kan şekerini düşürmektedir.

Kansere karşı koruyucu

Tere tohumu serbest radikallerin zararlarından hücrelerin korunmasına yardımcı olan vitamin A ve vitamin E gibi antioksidanları içerir. Dolayısıyla bu tohumların yapılarındaki bileşimler, doğal anti kanser ilaçların toksik etkilerinden sağlıklı dokuyu korumak için verilen ilaçların yapısında yer almaktadır. Kısacası doğal bir koruyucudur.

TERE TOHUMUNUN DİĞER FAYDALARI

Metabolizmayı hızlandırır ve canlandırır.

Tere tohumunun yapısındaki aktif maddeler (arachidic ve linoleik asit) hafıza güçlendirici olarak rol almaktadır.

Vücut direncini artırır.

İdrar yollarını temizler.

Sigaranın zararlarını azaltır.

Tere tohumu suyu, saç dökülmesi ve kepeklenmeyi önler. Araştırmalar kadınların % 60’ının saç dökülmesi sebebinin düşük demir düzeyleri ve kötü proteindir. Kireçli su ile ıslatılmış tere tohumu bir çay kaşığı yardımı ile saçlara sürülür. Bu saçlarınıza kuvvet kazandırır.

Tartışırlar. Biri ötekine bir tokat atar. Tokadı yiyenin canı çok yanar, ama tek kelime etmez ve kum üzerine şu sözleri yazar