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Tepecik Tuğla Spor’dan Başkan Özakcan’a plaket

Efeler Belediye Başkanı M.

12 Mart 2019 Salı 16:03
Tepecik Tuğla Spor’dan Başkan Özakcan’a plaket

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Tepecik Tuğla Spor’un dayanışma gecesine katıldı.


Aydın’ın Efeler ilçesinin kökü spor kulüplerinden Tepecik Tuğla Spor, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki bir restoranda dayanışma yemeği düzenledi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, kulüp yöneticileri ve çok sayıda spor severin katıldığı yemekte Başkan Özakcan’a spor ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı plaket takdim edildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Ertan Kaya, "Bildiğiniz gibi önümüzdeki sezonda Aydın Amatör Süper Lig’de mücadele edeceğiz. Bu başarıyı göstermemizde birçok büyüğümüzün de desteği var. Mesut başkanımız sağ olsun her zaman bizim yanımızda oldular. Sadece kulübümüze değil ilçemizdeki birçok spor kulübüne ve sporcuya önemli katkıları oldu. Kendisini spor adına bugüne kadar yaptığı hizmet ve katkılardan dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.


Kulüp Başkanı Kaya’nın konuşmasının ardından plaketini Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan’ın elinden alan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hiç bir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir anlayışla hizmet ettik. Görev ve sorumluluk alanımızdaki hizmetlerimizi gerçekleştirirken de spor ve sporcuyu ihmal etmedik. Bir çok kez belediye meclisimizin aldığı kararlar ile maddi desteklerde bulunarak gençlerimizi destekledik. Kulüplerimizin müsabakalarında da tribünlerde de yer alarak manevi destek olduk. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu desteklerimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:03
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