Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tenisin efsanesi Nadal, durdurulamıyor

Tenis dünyasının yaşayan efsanesi olarak gösterilen İspanyol Rafael Nadal, Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

20 Nisan 2018 Cuma 23:03
Tenisin efsanesi Nadal, durdurulamıyor

Daha önce 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde korta çıkan İspanyol Nadal, önceki turda eski dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i eleyen Thiem ile karşılaştı.

Rakibi karşısında zorlanmayan Nadal, 1 saat 7 dakikalık mücadelenin ardından 6-0 ve 6-2'lik setlerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada 14'üncü kez yarı finale kalma başarısı göstererek rekor kıran İspanyol tenisçi, bu turda Bulgar Grigor Dimitrov ile kozlarını paylaşacak.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 23:03
  1. Diğer Branşlar Haberleri
  2. Diğer Branşlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'a seçim davası!
    1. Trump'a seçim davası!
    2. Kalıcı kilo verdiren alışkanlıklar
    3. Kocaeli'de DEAŞ operasyonu
    4. "Canım değil içim acıyor"
    5. Tenisin efsanesi Nadal, durdurulamıyor
    6. Son nefesinde olan PKK'ya rahat yok
    7. ABD'den skandal insan hakları raporu!
    8. Kanarya Avrupa'da uçuyor! Durumu 2-0..
    9. "Erken seçim delikanlılıktır"
    10. Nisanda yağan kar, görenleri şaşırttı
    11. Visca Hava Yolları, Başakşehir'i..
    12. Canlı yayında flaş çıkış: Muhafazakar..
    13. UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    14. Sinirlerine hakim olamayınca tribüne..
    15. Başakşehir yeniden lider! 3-1
    16. TBMM'den geçti! Seçim kararı Resmi...
    17. CHP İYİ Parti'ye mi umut bağladı?
    18. İsrailli bakandan suikast tehdidi!
    19. Rusya: Nasıl çözeceğimizi biliyoruz
    20. ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah..
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz