Tenisçiler Gaziantep'te





GAZİANTEP (AA) - Türkiye Tenis Federasyonunca (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yaymak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Doğu Ligi organizasyonu, Gaziantep'te sürüyor.

19 Ağustos Pazartesi günü başlayan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon kapsamındaki müsabakalar, Mehmet Şimşek Tenis Kortu'nda devam ediyor.

19 şehirden kente gelen ve 61 takımdaki yaklaşık 400 sporcu, 24 Ağustos'taki final maçlarıyla organizasyonu tamamlayacak.

Turnuva Direktörü Fırat Balkis, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2'şer yıldır Ağrı, Batman, Erzurum ve 1 yıl da Malatya'da turnuvayı düzenlediklerini belirtti.

Bu sene 8'incisi düzenlenen turnuvayı Gaziantep'te yaptıklarını anımsatan Balkis, Gaziantep'in kendilerine çok iyi bir ev sahipliği yaptığını söyledi.

Organizasyon için kent yöneticilerine teşekkür eden Balkis, bundan sonraki turnuvaları da Gaziantep'te yapmak istediklerini belirtti.

Turnuvanın en küçük sporcusu olan Ecem Yaren Kılınç (13) ise Adıyaman'dan katıldığını ve kendisinden büyük sporcularla maç yaptığını, hepsini de kazandığını söyledi.

Tenisi profesyonel olarak yapmak istediğini belirten Kılınç, Gaziantep'teki turnuvada puanını yükseltip bir sonraki turnuvaya gitmek istediğini kaydetti.