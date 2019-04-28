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Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup

- Çiftlerde Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi şampiyonluğa ulaştı

28 Nisan 2019 Pazar 15:44
Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup


İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın çiftler bölümünde Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi şampiyon oldu.

Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının çiftler finalinde, Macar Babos ile Fransız Mladenovic ikilisi, Alexa Guarachi (Şili)-Sabrina Santamaria (ABD) ekibiyle karşı karşıya geldi.

Babos-Mladenovic ikilisi, müsabakadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. İki sporcu, böylece Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) turnuvalarında çiftlerde 7. şampiyonluklarını elde etti.


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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 15:44
  1. Alexa Guarachi
  2. Kristina Mladenovic
  3. Sabrina Santamaria
  4. TEB BNP Paribas İstanbul Cup
  5. tenis
  6. Timea Babos

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