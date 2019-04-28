Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup - Çiftlerde Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi şampiyonluğa ulaştı



İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın çiftler bölümünde Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi şampiyon oldu. Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının çiftler finalinde, Macar Babos ile Fransız Mladenovic ikilisi, Alexa Guarachi (Şili)-Sabrina Santamaria (ABD) ekibiyle karşı karşıya geldi. Babos-Mladenovic ikilisi, müsabakadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. İki sporcu, böylece Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) turnuvalarında çiftlerde 7. şampiyonluklarını elde etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.