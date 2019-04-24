Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup - Çiftler kategorisinde Türk tenisçiler Çağla Büyükakçay-Pemra Özgen ikilisi, ilk turda 1 numaralı seribaşı Babos-Mladenovic çiftine elendi



İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde Türk tenisçiler Çağla Büyükakçay-Pemra Özgen ikilisi, ilk turda 1 numaralı seribaşı Timea Babos-Kristina Mladenovic çiftine 2-0 yenilerek elendi. Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının üçüncü gün maçları tamamlandı. Çiftler kategorisinde Çağla ile Pemra, Babos (Macaristan)-Mladenovic (Fransa) ikilisi karşısında ilk seti 6-2 kaybetti. İkinci seti de 6-4 alan Babos-Mladenovic çifti, 1 saat 4 dakika süren maçın sonunda Çağla ile Pemra'yı eledi. Bu sonuçla turnuvadaki bütün Türk tenisçiler elenmiş oldu. Diğer çiftler maçında Çekya'dan Barbora Strycova-Marketa Vondrousova ikilisi Veronika Kudermetova (Rusya)-Galina Voskoboeva (Kazakistan) çiftini 2-0 yenerek üst tura yükseldi. Cornelia Lister (İsveç)-Renata Voracova (Çekya) ikilisi, Irina Bara-Mihaela Buzarnescu (Romanya) çiftini 2-1'le eledi ve tur atladı. Margarita Gasparyan (Rusya)-Maria Sakkari (Yunanistan) çifti de Anna Danilina (Kazakistan)-Yanna Sizikova (Rusya) ikilisini 2-1 yenerek turnuvanın dışına itti.

- Teklerde Arruabarrena ve Rybakina tur atladı

Tekler kategorisinde ise akşam seansında Lara Arruabarrena ile Elena Rybakina rakiplerini eleyerek tur atladı. İspanyol raket Arruabarrena, İsveçli Rebecca Peterson'u, Kazak sporcu Elena Rybakina ise Fransız Pauline Parmentier'i 2-0 yenerek üst tura çıktı. TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.



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