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Tenis: FED Kupası

- Türkiye, 1. Küme play-off serisi maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup ederek beşincilik elde etti

09 Şubat 2019 Cumartesi 19:48
Tenis: FED Kupası


ANKARA (AA) - Teniste FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off karşılaşmasında Türkiye, Yunanistan'ı 2-1 yenerek beşinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, 1. Küme'deki sıralamasını belirleyen play-off serisi karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaştı.

Serinin ilk müsabakasında İpek Soylu, Despina Papamichail'e 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenildi ve Yunanistan, seride 1-0 öne geçti.

Organizasyondaki ilk tekler maçına çıkan milli tenisçi Berfu Cengiz ise Valentini Grammatikopoulou karşısında birinci sette 5-3 üstünken rakibinin çekilmesiyle galibiyete uzandı seride durumu 1-1'e getirdi.

Berfu Cengiz ile Pemra Özgen çiftinin, Anna Arkadianou-Despina Papamichail ikilisini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ettiği 3. maç ise serinin skorunu belirledi. Ay-yıldızlı ekip, eşleşmeyi 2-1 kazandı.

Organizasyonu iki galibiyet, iki mağlubiyetle beşinci sırada bitiren Türkiye, 2013'ten beri mücadele verdiği Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de 2020'de üst üste sekizinci yılını geçirecek.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 19:48
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