Tenis: ABD Açık Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Zverev, üçüncü tura yükseldi

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, üçüncü tura çıktı. ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında korta çıkan Zverev, dünya klasmanının 45 numarası ABD'li Frances Tiafoe ile karşılaştı. Toplam 3 saat 9 dakika süren mücadeleyi 6-3, 3-6, 6-2, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazanan 22 yaşındaki Zverev tur atlayan taraf oldu. Tek erkeklerde 23 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka da Fransız Jeremy Chardy'yi 3-1 yenerek üçüncü tur biletini aldı.



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