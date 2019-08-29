Tenis: ABD Açık
Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Zverev, üçüncü tura yükseldi29 Ağustos 2019 Perşembe 23:46
İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, üçüncü tura çıktı.
ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında korta çıkan Zverev, dünya klasmanının 45 numarası ABD'li Frances Tiafoe ile karşılaştı.
Toplam 3 saat 9 dakika süren mücadeleyi 6-3, 3-6, 6-2, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazanan 22 yaşındaki Zverev tur atlayan taraf oldu.
Tek erkeklerde 23 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka da Fransız Jeremy Chardy'yi 3-1 yenerek üçüncü tur biletini aldı.
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