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Otomotiv TEMSA’nın elektrikli araçları Litvanya’da yollara çıkıyor
Otomotiv

TEMSA’nın elektrikli araçları Litvanya’da yollara çıkıyor

TEMSA, Litvanya’nın Druskininkai şehrinde düzenlenen elektrikli otobüs ihalesinde küresel rakiplerini geride bırakarak ipi göğüsleyen şirket oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 16:36:00 -
TEMSA’nın elektrikli araçları Litvanya’da yollara çıkıyor

TEMSA mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin Adana’daki tesislerinde üretilen 9 adet 9 metre MD9 electriCity araç için Druskininkai Belediyesi ile sözlü anlaşma sağlayan şirket, araçları gelecek günlerde toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere teslim edecek. TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA’nın elektrikli araçlar konusunda Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olmaya başladığını belirtti. Litvanya’nın bu anlamda kendileri için önemli ülkelerden biri olduğunun altını çizen Koralp, “Bu zamana kadar 165’in üzerinde araç teslimi gerçekleştirdik. Şimdi de elektrikli araçlarımızla ‘akıllı şehirler’ vizyonuna örnek teşkil edecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Druskininkai, yeniliğe açık, çevreci faaliyetleriyle emsal şehirlerden biri. Önümüzdeki dönem için 25 adetlik elektrikli araç projesi için daha görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni anlaşmalarımızla araç sayımızı artırarak bölgedeki konumumuzu pekiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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