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Otomotiv TEMSA, yurt dışında büyümesini hızlandıracak
Otomotiv

TEMSA, yurt dışında büyümesini hızlandıracak

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, konkordatodan gönüllü çıktıkları zor bir yılı geride bıraktıklarını; 2021’de yeni hissedarları Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın gücüyle yeni pazarlara öncelik vereceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:47:00 -
TEMSA, yurt dışında büyümesini hızlandıracak

Doğancıoğlu, “2021’de ABD’de büyümeyi konuşacağız. Ortadoğu’da da yeni pazarlar göreceğiz” dedi. Doğancıoğlu, 2021’in 2018 ve 2019’dan daha iyi bir yıl olmasını hedeflediklerini söyledi. Doğancıoğlu, “Bu sene tam kapasite çalışacağız. Planlarımız bunun üzerine” diye konuştu.

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