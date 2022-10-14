TEMSA iki elektrikli aracını Fransa’da tanıttı

Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyetlerini sürdüren TEMSA, Avrupa’nın elektrifikasyon sürecine öncülük etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen Hannover IAA Transportation Fuarı’nda ilk şehirlerarası elektrikli otobüs olan LD SB E’nin dünya lansmanını gerçekleştiren şirket, Fransa’nın önemli organisazyonlarından Autocar EXPO’ya da iki yeni modeliyle mührünü vurdu. 12-15 Ekim tarihlerini kapsayan fuarda MD9 electriCITY ile LD SB E’yi sergiledi.

Batarya paketlemeleri yapıyor

TEMSA Fransa Direktörü Serkan Uzunay, seri üretime hazır hale getirdikleri beş elektrikli araç modeli bulunduğunu hatırlattı. Uzunay, “Şu anda her segmentte bir elektrikli modeli müşterilerine sunabilen Avrupa’daki tek üreticiyi konumundayız. Bir yandan elektrikli araç portföyümüzü genişletirken bir yandan teknolojimizi sürekli geliştirerek elektrifikasyon alanında öncü rolümüzü güçlendirmeye çalışıyoruz. Diğer tüm elektrikli araçlarımızda olduğu gibi Autocar Expo’da tanıtımını yaptığımız iki taşıtımızda kullandığımız batarya paketlemelerimizi de TEMSA bünyesinde yaptık. Bu da farklı koşullara ve coğrafyalara uygun araç geliştirebilmek için bize çok büyük bir esneklik sağlıyor” şeklinde konuştu.

Dönüşüme öncülük etmeye aday

TEMSA’nın büyüme hikâyesinde Avrupa’nın çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Uzunay, “Öncelikli pazarlarımız arasında yer alan Fransa’da bugün itibarıyla 6 bine yakın aracımız yollara çıkmış durumda. Aynı şekilde Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerde araç sayımız her geçen gün artıyor. Bu ülkeler başta olmak üzere tüm Avrupa’da son dönemde sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon odağında bir dönüşüm yaşanıyor. Biz de TEMSA olarak hem teknolojimizle hem de üretim kalitemizle bu dönüşüme öncülük etmeye, Avrupa şehirlerinin sıfır emisyon yolculuğuna katkıda bulunmaya hazırız” dedi.

MD9 Electricity yollarda

Fuarda yeni ön maskesi ile sergilenen MD9 electriCITY, 9.5 metrelik uzunluğa sahip. 250 kW’lık elektrikli motoruyla, performans konusunda rakiplerinden ayrışan MD9 electriCITY, 53 kişilik yüksek yolcu kapasitesiyle de dikkat çekiyor. İsveç, Fransa, İspanya gibi ülkelerde yollara çıkan MD9 electriCITY, aynı zamanda TEMSA tarihinde ihraç edilen ilk elektrikli araç modeli olma unvanına sahip. Class II uygunluğu ile Intercity kullanımına da hazır hale gelen MD9 Electricity, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.

63 yolcu kapasiteli

Hannover IAA Transportation’da tanıtılan LD SB E, 12 ya da 13 metre olarak iki farklı uzunlukla sunuluyor. 63 kişilik yolcu kapasitesi bulunan araç, 250 kW’lık güce sahip elektrikli motoru sayesinde tüm yol koşullarında mükemmel performans sunuyor. 210, 280 ve 350 kWh olmak üzere 3 farklı batarya kapasitesi seçeneği sunan LD SB E’nin menzili de uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.