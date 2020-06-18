Temmuz emekli maaşı zammı

Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri temmuz zamlı maaşlarını bekliyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan temmuz zammına ilişkin şunları yazdı: “Açıklanan mayıs ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağa benziyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.

Memurlar ne kadar zam alacak?

TÜİK, ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 0.57 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Eğer haziran enflasyonu da yüzde 4’ün üzerinde olursa, 3.2 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da alabilecek. Memur ve emeklileri bu yılın başında yüzde 4 zammın üzerinde yüzde 1.50 enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 5.50 zamlı aldı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Açıklanan ocak-mayıs enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.200 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.962 liraya yükselecek.”