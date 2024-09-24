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Sağlık Temmuz ayında kilosu 100TL olmuştu! Grip ve nezleyi bitiren o bitkinin fiyatı düştü
Sağlık

Temmuz ayında kilosu 100TL olmuştu! Grip ve nezleyi bitiren o bitkinin fiyatı düştü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Temmuz ayında kilosu 100TL olmuştu! Grip ve nezleyi bitiren o bitkinin fiyatı düştü

Temmuz'da kilosu 100 TL'den satılan limon, markette 40 TL civarında. Bahçede ise cinsine göre 8-15 TL arasında satılan limon, grip ve nezleye karşı etkili, kansere karşı da koruma sağlıyor.

Adana, Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle limon üretiminde büyük bir rol üstlenen bu il, ülkenin limon ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor. Geçtiğimiz yıl, limon fiyatları düşerek kilogramı 5 TL'ye kadar geriledi ve bu durum birçok üreticinin limon ağaçlarını sökmesine neden oldu. Ancak bu yıl, limon fiyatları marketlerde 100 TL'ye yaklaştı ve bu durum hem üreticilerin hem de tüccarların yüzünü güldürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde limon hasadı başladı. Burada, özellikle enter donat cinsi limonlar toplanıyor. Geçen yıl, düşük fiyatlar nedeniyle bahçelerde 50 kuruşa alıcı bulamayan limonlar, bu yıl 8 ile 15 lira arasında satılmaya başlandı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle rekolte kaybı yaşandığını belirten üretici Onur Tandoğan, Avrupa ve Asya'dan gelen talep nedeniyle bu yıl limonların değer kazandığını ifade ediyor.

Tandoğan, “Bu yıl rekolte beklenenden düşük ama talep oldukça yüksek. Bugün hasada başladık ve limonun cinsine göre fiyatlar 8 ile 15 lira arasında değişiyor. Herkesin kazanmasını istiyoruz; çiftçi, ihracatçı, tüccar ve işçi için bereketli bir yıl olsun” diyor.

Limonun sağlık üzerindeki faydaları da oldukça fazla. Bağışıklık sistemini güçlendiren limon, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu bir rol üstleniyor. Ayrıca, kabızlığı giderir, karaciğeri temizler ve tansiyonu dengeler.

Limonun diğer faydaları arasında saç bakımı, romatizmaya iyi gelme, toksin atımı, kalp ve damar sağlığını koruma gibi özellikleri bulunuyor. Stresi azaltma, tırnakları güçlendirme ve göz sağlığını destekleme gibi etkileri de mevcut.

Bunun yanı sıra, ağız ve diş bakımı yaparak kansere karşı koruma sağladığı da biliniyor. Limon, kaşıntıya iyi gelmesi, susuzluk ve ishale karşı faydalı olması, kemik erimesini önlemesi ve cildi beslemesi gibi birçok yarar sunuyor.

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