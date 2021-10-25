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Aktüel Temizlik personeli ve köpeğin yürekleri ısıtan görüntüsü
Aktüel

Temizlik personeli ve köpeğin yürekleri ısıtan görüntüsü

Tuzla’da sabahın ilk ışıkları ile birlikte sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi personelleri ile bir sokak köpeğin görüntüleri yürekleri ısıttı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 13:47:00 -

Ellerindeki süpürge ile bir köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediyesi Temizlik personelleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren Tuzla’nın her sokağını büyük bir özenle temizliyorlar.  Temizlik personellerine de Tuzla Belediyesi tarafından takipleri yapılan sokak hayvanları eşlik ediyor. Dün sabah saatlerinde Tuzla Sahili’ni temizleyen personeller ile bir köpeğin görüntüleri ise yürekleri ısıttı. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, temizlik personelleri ellerindeki süpürgeler ile bir köpeğin sırtını kaşıdılar. Sırtını kaşıtan köpeğin mutluluğu ise çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.  Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından ‘Günaydın Hayat’ notu ile paylaştı. Başkan Yazıcı’nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.  

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