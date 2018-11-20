Temizlik önerileri

Jaluzilere çorap, metalik eşyalar için ise tıraş köpüğü ile temizlik...

Jaluzileri temizlemek için eski bir çorabı elinize geçirerek pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.



Kir ve toz genellikle pencerelerin aralarında bulunur ve çıkarılması oldukça güçtür. İlk olarak pencere kenarına kabartma tozunu üzerine ise sirkeyi ilave edin. Bir süre beklettikten sonra kullanılmayan diş fırçası ile o bölgeleri temizleyin.

Bulaşık teliniz, tabak ve tepsilerinizde bulunan zorlu lekeleri çıkarmaya yetmiyorsa alüminyum folyoyu top haline getirerek bu sorundan en kolay şekilde kurtulabilirsiniz.



Metal görünümde olan buzdolabı yüzeyi gibi eşyalarınızı tıraş köpüğü ile parlak ve ilk günkü görünümüne kavuşturabilirsiniz.



Bunun için yapmanız gereken bir bezin üzerine tıraş kremi sürüp, parlatmak istediğiniz alanı bu bezle silmek, ardından ise ıslak ayrı bir bezle durulamaktır.

Ankastreyi parlatmak için uğraşlar yaparken de hatalar yapıyoruz. Bu hatalardan birisi ankastre ürünü parlatmak için yağ çözücü ve benzeri ürünlerin kullanılmasıdır. Başka bir hata da bazı firmaların ürettiği çelik parlatıcı gibi kimyasal maddelerin kullanılmasıdır. Yumuşak bir bez üzerine sıkacağınız tıraş köpüğü ile çizmeden tertemiz yapabilirsiniz.