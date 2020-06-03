Temiz Bağlar için çöp konteynerleri yenilenerek dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, oluşturduğu 5 kişilik ekip ile ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerindeki çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve temizliğini yaparak yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında dezenfekte ediyor.

AK Partili Bağlar Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede öne çıkan en önemli korunma yolu olan temizlik konusunda tedbirler almaya devam ediyor. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile kurulan konteyner bakım ve onarım ekibi her gün ilçenin dört bir tarafında yer alan konteynerlerin bakım, onarım ve temizlik temizliğini gerçekleştirerek düzenli olarak dezenfekte ediyor. Yapılan işlemlerin ardından konteynerler yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Konteynerin bakım, onarım, yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları 5 kişiden oluşan ekip tarafından ait oldukları yerleşim yerlerinde yapılıyor. Özel hazırlanan araçlarla gerçekleşen çalışmalar konteynerin bulunduğu yerde, onarım ve temizliği yapılarak, dezenfekte ediliyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu çalışmalarla vatandaşların sağlığını korumayı amaçladıklarını söyledi. Beyoğlu, “İlçemizde başlattığımız temizlik çalışmaları vatandaşlarımızdan tam not alıyor. Sadece çöp almak, etrafı temizlemekle temizlik olmaz. Temizlik işlerimizi yürütürken bu işlerde kullandığımız malzemelerimizi de temiz ve bakımlı tutmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz konteyner bakım ve onarım ekibimiz itinalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Çöp konteynerlerimizin yerinde bakım, onarım, temizlik ve dezenfektesi yapılarak vatandaşlarımızın temizlik hizmeti aksatılmamış oluyor” dedi.