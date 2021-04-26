  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Temel Kotil'den "GÖKSUNGUR İHA" müjdesi
Teknoloji

Temel Kotil'den "GÖKSUNGUR İHA" müjdesi

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKSUNGUR SİHA projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 13:06:00 -
Temel Kotil'den "GÖKSUNGUR İHA" müjdesi

Bir televizyon programına konuk olan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ’ın ANKA İHA'dan elde ettiği tecrübeler ile AKSUNGUR'u geliştirdiğini açıkladı.

Kotil, AKSUNGUR projesinden sonra başlatılan Türkiye’nin ilk süpersonik seyir hızına sahip İHA sistemi olacak olan GÖKSUNGUR hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

GÖKSUNGUR İHA’nın geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğinin bilgisini paylaşan Kotil, GÖKSUNGUR’un AKSUNGUR SİHA’dan atılabilecek süpersonik seyir hızına sahip bir İHA sistemi olacağını ve AKSUNGUR’dan bir kere atışının gerçekleştirildiğini belirtti.

Göksungur İHA

IDEF’19 esnasında bir basın toplantısı düzenleyen Temel Kotil, AKSUNGUR İHA ile ondan sonra geliştirilmesi planlanan ve süpersonik hıza sahip olacak olan GÖKSUNGUR İHA hakkında bilgiler vermişti.

AKSUNGUR’un ismini saatte 180 kilometre hızla uçan “doğan” isimli kuştan aldığını belirten Kotil, "Bir de bunun GÖKSUNGUR’u var. Daha sonra da o gelecek inşallah. AKSUNGUR’u kendi imkanlarımızla geliştirdik ve 18 ayda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar kuvvete teslim etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AKSUNGUR projesi tamamlandıktan sonra GÖKSUNGUR projesine başlanabileceğini açıklayan KOTİL, "AKSUNGUR’un bir sonrası (GÖKSUNGUR) süpersonik olacak inşallah. Henüz takvimlenmiş bir şey yok ancak bizde bir çalışma bittiğine öbürü başlar. Bu sene bitene kadar AKSUNGUR ile uğraşırız, sonra GÖKSUNGUR gelir" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin’e karşı 3 ülke birleşti! Gerilim tırmandı! Büyük çaplı olacak
Dünya

Çin’e karşı 3 ülke birleşti! Gerilim tırmandı! Büyük çaplı olacak

Çin'in Pasifik'teki tehditkar faaliyetlerine karşı Japonya, ABD ve Fransa ortak plan yaptı.
Gâvura özür, İslam’a saldırı
Gündem

Gâvura özür, İslam’a saldırı

Fırsatını bulduğu her konuda İslam karşıtlığını kusan sol cenah milyonlarca Müslüman’ın tepkisine aldırmazken, gayrimüslimlerle ilgili yorum..
Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda ‘kalp kası iltihabı’ görüldüğü iddia edildi
Sağlık

Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda ‘kalp kası iltihabı’ görüldüğü iddia edildi

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı olan kişilerde az sayıda ‘kalp kası iltihabı’ görüldüğü belirtilirken, vakaların i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay