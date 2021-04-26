Temel Kotil'den "GÖKSUNGUR İHA" müjdesi

Bir televizyon programına konuk olan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ’ın ANKA İHA'dan elde ettiği tecrübeler ile AKSUNGUR'u geliştirdiğini açıkladı.

Kotil, AKSUNGUR projesinden sonra başlatılan Türkiye’nin ilk süpersonik seyir hızına sahip İHA sistemi olacak olan GÖKSUNGUR hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

GÖKSUNGUR İHA’nın geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğinin bilgisini paylaşan Kotil, GÖKSUNGUR’un AKSUNGUR SİHA’dan atılabilecek süpersonik seyir hızına sahip bir İHA sistemi olacağını ve AKSUNGUR’dan bir kere atışının gerçekleştirildiğini belirtti.

Göksungur İHA

IDEF’19 esnasında bir basın toplantısı düzenleyen Temel Kotil, AKSUNGUR İHA ile ondan sonra geliştirilmesi planlanan ve süpersonik hıza sahip olacak olan GÖKSUNGUR İHA hakkında bilgiler vermişti.

AKSUNGUR’un ismini saatte 180 kilometre hızla uçan “doğan” isimli kuştan aldığını belirten Kotil, "Bir de bunun GÖKSUNGUR’u var. Daha sonra da o gelecek inşallah. AKSUNGUR’u kendi imkanlarımızla geliştirdik ve 18 ayda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar kuvvete teslim etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AKSUNGUR projesi tamamlandıktan sonra GÖKSUNGUR projesine başlanabileceğini açıklayan KOTİL, "AKSUNGUR’un bir sonrası (GÖKSUNGUR) süpersonik olacak inşallah. Henüz takvimlenmiş bir şey yok ancak bizde bir çalışma bittiğine öbürü başlar. Bu sene bitene kadar AKSUNGUR ile uğraşırız, sonra GÖKSUNGUR gelir" dedi.