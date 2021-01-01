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Teknoloji Temel Kotil'den Aksungur SİHA açıklaması
Teknoloji

Temel Kotil'den Aksungur SİHA açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur SİHA'nın son durumu ve teslimat faaliyetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:36:00 -
Temel Kotil'den Aksungur SİHA açıklaması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, yayımladığı yeni yıl mesajında, "2020’de Aksungur, pratik olarak tamamlanıp seri üretimi başladı. İnşallah yakında 5 tane AKSUNGUR bitmiş olacak ve bunları da Türkiye’de kuvvetlere teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur SİHA, 59’uncu test uçuşu kapsamında 49 saat havada kalmıştı. TUSAŞ, Aksungur SİHA'nın daha gelişmiş bir versiyonu için de çalışmalarını sürdürüyor. TUSAŞ’ın öz kaynakları ile geliştirilen ve halihazırda 49 saatlik havada kalış süresini geride bırakan Aksungur SİHA’nın gelişmiş versiyonunun, 55 saat havada kalabileceği öğrenildi.

ANKA’dan farklı olarak, güdüm kontrol sistemi, yapısalı, uçuş mekaniği, iniş takımları, motor ve yakıt sistemi gibi tüm uçak sistemleri gibi birçok özelliği baştan tasarlanan Aksungur, tam mühimmat kapasitesiyle ilk kez yaklaşık 28 saat havada kalarak, büyük bir heyecana neden oldu.

Başarısını 49 saatlik bir uçuşla taçlandıran insansız hava aracı, TUSAŞ tesislerinden kontrol edilerek, 12 MAM-L ile gerçekleştirdiği uçusun yanı sıra, 49 saatlik uçuşunda ise Roketsan tarafından geliştirilen TEBER güdüm kitli mühimmatla ilk test atışını yaptı. Aksungur, 20 bin feet irtifada yaptığı bu uçuşta rotasını ay ve yıldız şeklinde oluşturarak, şanlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi.

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