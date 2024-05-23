Temel Kotil ilk kez açıkladı: KAAN kadar büyük bir şey beklemeyin

TUSAŞ tarafından geliştirilen hayalet uçak ANKA-3 hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Turkishaerospace adlı YouTube kanalına konuşan TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) Genel Müdürü Temel Kotil, savunma sanayii hakkında son gelişmeleri paylaştı.

Kotil, şu an için KAAN kadar büyük projeler beklenmemesi gerektiğini ifade ederken KAAN projesinin 2028 yılı sonuna kadar 20 adet teslimatı olacağını açıkladı.

"20 tane yapacağız"

Kotil, "Bizden şimdilik KAAN kadar büyük bir şey beklemeyin. KAAN’ın 2028 yılı bitene kadar 20 adetlik teslimatı var. Bir tane yaptık, şimdi 8 tane daha yapıyoruz. 20 tane daha yapacağız. Sonra bir tane daha yapacağız, Türk motorunun takılacağı olacak. Sonuncusu o. Bunlar 2028’e kadar bitecek." dedi.

ANKA-3’ün çift motorlu versiyonunun, süpersonik hızda uçabilmesi ve KAAN’a eşlik edebilmesi, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki önemli gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor.

ANKA-3 MİUS Özellikleri:

Jet Motorlu

7 ton Ağırlığında

0.7 Mach (800 km/s) Hızında

Düşük Radar İzine Sahip

Hava-Yer, Hava Hava Görevleri İcra Edebilme

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Teknik Özellikleri:

Anka ve Anka II SİHA ile Ortak Aviyonik mimari ve YKİ (Yer Kontrol İstasyonu)

Düşük Radar Görünürlüğü (Stealth)

Yüksek Hızda İntikal

Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200kg

Servis İrtifası: 40.000 ft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7Mach @ 30kf