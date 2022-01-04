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Temel Karamollaoğlu sağlık durumu nasıl? Temel Karamollaoğlu koronaya mı yakalandı?

Temel Karamollaoğlu sağlığı nasıl? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Pek çok kişi Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun nasıl olduğunu nerede tedavi gördüğünü araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 23:04:00 -
Temel Karamollaoğlu sağlık durumu nasıl? Temel Karamollaoğlu koronaya mı yakalandı?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumu merak konusu oldu. Karamollaoğlu nerede tedavi görüyor?

Temel Karamollaoğlu sağlık durumu nasıl? Temel Karamollaoğlu koronaya mı yakalandı?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.

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