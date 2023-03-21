Temel Karamollaoğlu Müslümanlarla alay ediyor! Akıllara zarar Ayasofya mesajı
Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın siyası düşmanlarıyla ittifak eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Müslümanlarla alay eder gibi bir Ayasofya paylaşımı yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan akıllara zarar bir Ayasofya çıkışı geldi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, ittifak ettiği sol zihniyetin tüm engelleme çabalarına karşın, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hayalini gerçekleştirip Ayasofya'yı yeniden ibadete açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak istedi.
Karamollaoğlu, ibadete açılıp ruhuna kavuşan Ayasofya için, "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." dedi.
Karamollaoğlu paylaşımı ile dindar kesimin yine tepkisini çekti.
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