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Temel Karamollaoğlu: İnşallah büyük bir devrim yapacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnşallah mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız." diye konuştu.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:19
Temel Karamollaoğlu: İnşallah büyük bir devrim yapacağız

Gemlik ilçesinde Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde en güzel neticeleri alacaklarını söyledi.

"Devrim yapacağız"

Yerel seçimlerin, genel seçimlerden farklı olduğunu belirten Karamollaoğlu, "İnşallah mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız. Biz Türkiye'de, 1.389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz. İttifaklar falan bizi bağlamaz." diye konuştu.

"Tanzime karşı değiliz ancak iki tehlike var"

Tanzim satış mağazalarına karşı olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Ancak devlet, tanzim satışlarıyla ülkenin problemlerini çözemez. İki tehlike var. Bakkallarla veya süpermarketlerle rekabete girerseniz ya onlar yok olur veya ülkeyi zarara uğratırsınız. Daha da tehlikelisi üretici, çiftçi, sebzeci ve meyveciyle rekabet içine girerseniz, bu sefer bütün gıdanızı dışarıdan getirmek mecburiyetinde kalırsınız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:19
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