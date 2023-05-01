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Aktüel Temel fıkrası gibi! Bir anda yolun ortasına uzandı: Bir garip olay! Israrlara zemin taşlarına ve yola yattı
Aktüel

Temel fıkrası gibi! Bir anda yolun ortasına uzandı: Bir garip olay! Israrlara zemin taşlarına ve yola yattı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 21:10:00 - 2023-05-01 22:01:15
Temel fıkrası gibi! Bir anda yolun ortasına uzandı: Bir garip olay! Israrlara zemin taşlarına ve yola yattı

Yolun ortasına uzanarak trafiği durduran kişi sözleri ve davranışları ile şaşırttı. AIDS'li olduğunu söyleyen şahsa, ekipler özel kıyafetle müdahalede bulundu. Israrlara rağmen bakın ne yaptı...

Dün saat 18.00 sıralarında, D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana gelen olayda; yaya olarak D-100 Karayolu'na çıkan Ö.Ö. kendisini 2. şeritte yere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

E-5 Karayolu Bakırköy mevkii yakınlarında 45 yaşındaki Ö.Ö. isimli bir vatandaş, yol ortasında kendisini yere bırakarak trafiğin akmasına mani oldu. "AIDS'liyim" diyen şahsa, polis ve sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek müdahale etti. Dün saat 18.00 sıralarında, D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana gelen olayda; yaya olarak D-100 Karayolu'na çıkan Ö.Ö. kendisini 2. şeritte yere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

AMBULANSTAN KAÇTI

Ö.Ö.'nün AIDS'li olduğunu söylemesi üzerine sağlık çalışanları ile polis, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz tulum ve eldiven giydi. Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ambulansa bindirilen Ö.Ö. ambulanstan kaçtı ve D-100'de yürümeye başladı.

GÖZ YAŞARTICI SPREY SIKIP KELEPÇELEDİLER
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle Ö.Ö.'yi kelepçeleyerek ambulansa bindirdi. Bu sırada kapanan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Ö.Ö.'nün akli dengesinin de yerinde olmadığı öğrenildi.

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