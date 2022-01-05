Koronavirüs salgınında 60 bin sınırı aşıldı. Artan vakaların ardından uygulanacak olan karantina süreleri revize edildi. Peki, temaslı olan kaç gün karantinaya alınmak zorunda?

Temaslı karantinası kaç gün? Korona temaslısı kaç gün karantinaya alınıyor?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, “Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çol yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır.

Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7.günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5.gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5.gün test yaptırıp negatif oyan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler” ifadelerini kullandı.