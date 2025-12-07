  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı

Melih Altınok senaryoyu paylaştı! Anahtarı Özdil'e veren Sözcü'nün kafasındaki tilkilik

Esed devrildiği için üzüldünüz mü? Devrim kutlamalarına PKK engeli

Yüzyılın Konut Projesi'nde heyecan dorukta! Başvuru sayısı 5 milyon 440 bini aştı, ilk kura bu ay çekilecek

Hava trafiğinde büyüme hız kesmedi

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Netanyahu görgüsüz bir deli! Çarpıcı sözler...

Birine yüzde 300 birine yüzde 400! CHP’li Eyüp'te oldu-bitti zammı
Yerel TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası! 2 yaralı
Yerel

TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası! 2 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Sağanak yağışın etkilediği TEM Otoyolu’nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, trafik uzun süre aksadı.

Sağanak yağışın etkilediği TEM Otoyolu’nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, trafik uzun süre aksadı.

Eyüpsultan, TEM Otoyolu’nda etkili olan sağanağın ardından 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolda trafik bir süre aksadı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken, TEM Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Feci kaza! Kestiği ağaç üzerine devrildi
Feci kaza! Kestiği ağaç üzerine devrildi

Yaşam

Feci kaza! Kestiği ağaç üzerine devrildi

Başakşehir’de feci zincirleme kaza! Acı bilanço ağırlaştı
Başakşehir’de feci zincirleme kaza! Acı bilanço ağırlaştı

Yerel

Başakşehir’de feci zincirleme kaza! Acı bilanço ağırlaştı

Şehit ateşi bu kez kaza ile geldi! Jandarma komutanı makamında can verdi!
Şehit ateşi bu kez kaza ile geldi! Jandarma komutanı makamında can verdi!

Yerel

Şehit ateşi bu kez kaza ile geldi! Jandarma komutanı makamında can verdi!

Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var
Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var

Yerel

Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23