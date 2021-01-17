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Gündem TEM Otoyolu'nda takla atan otomobilin şoförünü aradılar
Gündem

TEM Otoyolu'nda takla atan otomobilin şoförünü aradılar

İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda yol kenarında takla atmış halde bulunan bir otomobilin içinde kimsenin olmadığını fark eden vatandaşlar sürücüyü bulmak için etrafı aradı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 04:01:00 -
TEM Otoyolu'nda takla atan otomobilin şoförünü aradılar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazanın meydana geldiği noktanın çevresinde sürücüyü aradı. Polis otomobilin plakasından sürücüye ulaştı. Sürücünün takla atan otomobilini kilitleyip eve gittiği öğrenildi.

Sürücüyü aradılar

Kaza saat 20.30 sıralarında TEM Ümraniye Çakmak Köprüsü altında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yol kenarında takla atarak yan yatmış vaziyette duran bir otomobil fark etti. Hemen yardıma koşan vatandaşlar otomobilin kapılarının kilitli ve içerisinde kimsenin olmadığını fark etti. Bir yandan çevrede sürücüyü arayan vatandaşlar bir yandan da itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin bulunduğu çevrede arama yaptı. Ancak sürücüye ait herhangi bir iz bulunamadı.

Takla attı

Polis ekipleri 06 TUV 97 plakalı otomobilin plaka bilgilerinden otomobilin sahibine ulaştı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sahibi kaza yaptıktan sonra aracı kilitleyip eve gittiğini söyledi. Polis otomobili kendisinin kullandığını söyleyen kişiyi olay yerine çağırdı. Başka bir araçla olay yerine gelen otomobilin sahibi, "Yol kaygandı, araba kaydı takla attı. Arabada tek başıma bulunuyordum, polis arkadaşlar beni eve yönlendirdi" şeklinde konuştu. Kazada hasar görerek kullanılamaz hale gelen otomobil olay yerine gelen vinç yardımıyla çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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