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Gündem Televizyon kamerasına yekten "Ordu darbe yapsın" demişti! Bilin bakalım kim?
Gündem

Televizyon kamerasına yekten "Ordu darbe yapsın" demişti! Bilin bakalım kim?

Sabah yazarı Engin Ardıç, hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili yazdığı yazıda, Şensoy'un yaptığı darbe çağrısını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 20:49:00 -
Televizyon kamerasına yekten "Ordu darbe yapsın" demişti! Bilin bakalım kim?

Sabah yazarı Engin Ardıç, hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili yazdığı yazıda, Şensoy'un yaptığı skandal darbe çağrısını anımsattı.

İç kanama geçiren ve 2 Temmuz'dan bu yana hastanede tedavi gören Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Yakın arkadaşına rahmet dilemek yerine "meyhanede buluşuruz" diyen Ferhan Şensoy'la ilgili Sabah yazarı Engin Ardıç'tan dikkat çeken ifadeler geldi.

Ardıç, Şensoy'la ilgili "Onunla 1966 yılında tanıştık. Bazı oyunlarda birlikte oynadık. Birlikte içtik, birlikte serserilik ettik. Binlerce anımız var, hiç abartmıyorum. Sonra biz büyüdük ve kirlendi dünya... Yavaş yavaş birbirimizden uzaklaştık. Neredeyse yirmi beş yıldır görüşmüyorduk bile..." ifadelerini kullandı.

Şensoy'un televizyon kamerasına yekten "Ordu darbe yapsın" dediğini anımsatan Ardıç, "Arkadaş sarhoştur, kusuruna bakmayın' diye kurtarmıştık..." ifadelerini kullandı.

Ardıç, Şensoy için, "Hangi seçimdi hatırlamıyorum, oyunu Türkiye Komünist Partisi'ne vermiş, "Sandığa bir kırmızı karanfil bıraktım" demişti... Şairdi. Umarım TKP de cenazesine bir çelenk gönderme inceliğini gösterir. "TKP'lerden hangisi" derseniz de siz haklısınız. Tiyatroyu çok çok iyi bilirdi, başka şeylere de pek aklı ermezdi." dedi.

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