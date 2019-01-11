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Televizyon alımlarında taksit sayısı kaça çıktı?

BDDK, fiyatı 3 bin TL'ye kadar olan televizyon alımlarında taksit sınırını 3 aydan 9 aya çıkarıldığını duyurdu.

11 Ocak 2019 Cuma 16:30
Televizyon alımlarında taksit sayısı kaça çıktı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) televizyon alımında uygulanan taksit sayısında değişikliğe gitti.

BDDK, fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında taksit sınırını 3 aydan 9 aya çıkardı.

BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, değişiklikle mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde, taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenmesinin düzenlendiği bildirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11 Ocak 2019 tarih ve 8198 sayılı kurul kararıyla söz konusu yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır."

HANGİ ÜRÜNDE KAÇ TAKSİT VAR?

Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik kapsamında, ürün veya hizmet grubuna göre taksit sınırları ve yasaklarında mevcut durum şöyle:

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:30
  1. Televizyon alımı
  2. Televizyon alılarında taksit sayısı
  3. Televizyon alılarında taksit sayısı ne oldu
  4. Televizyon alılarında taksit sayısı kaça çıkarıldı
  5. Kredi kartına televizyon

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