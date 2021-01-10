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Teknoloji Telegram'dan WhatsApp'a olay gönderme
Teknoloji

Telegram'dan WhatsApp'a olay gönderme

WhatsApp'ın zorunlu gizlilik ilkesi sonrası kullanıcılar Telegram'a geçmeye devam ediyor. Telegram'ın resmi hesabından yapılan bir paylaşım ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:45:00 -
Telegram'dan WhatsApp'a olay gönderme

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından uygulama mağazalarında darbe yiyen WhatsApp gündemde olmaya devam ediyor. Zirvenin yeni sahibi Telegram, İnternet fenomeni Ganalı cenaze dansçılarla WhatsApp'a gönderme yaptı.

Telegram Messenger twitter hesabından Ganalı cenaze dansçılarının WhatsApp'ın cenazesini kaldırdığı gif'li paylaşım büyük beğeni topladı.


Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tepki çeken kararından sonra darbe yemeye başladı. WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı.

Zirveyi Telegram'a bıraktı

Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı.

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