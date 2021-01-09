Telegram nasıl indirilir? Telegram uygulaması nasıl kullanılıyor?

Telegram nedir? Nasıl kullanılır? Telegram ücretli mi? Özellikleri nelerdir? Telegram güvenilir mi? WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sonrası alternatif uygulamalara yönelen kullanıcılar, Telegram uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada yer alan Telegram Messenger ile ilgili detaylar haberimizde...

Telegram nedir?

Uygulama 2013 yılında kuruldu. Telegram Messenger uygulaması, sosyal ağ ve VK kurucusu ve eski CEO'su Pavel Valeriyeviç Durov tarafından kurulmuştur.

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram’ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekler.

Telegram nasıl indirilir?

Telegram'ı indirin ve uygulamayı açın.Güncel cep telefonu numaranızı yazın.Telefonunuza gelen onay kodunu çıkan ekrana yazın.Adınızı, soyadınızı yazın ve bir profil resmi ekleyin.Menü butonuna basarak yeni grup, yeni kanal oluşturabilir ya da arama yapabilirsiniz.Telegram'ı bilgisayarınızda ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza App Store ve Google Play üzerinden indirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi masaüstü sürümü de bulunuyor. Telegram masaüstü sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Telegram uygulamasını indirmek için tıklayın

Telegram güvenli mi?

Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor. Protokolümüzün ve istemcilerimizin güvenliğini artırmak için sürekli olarak toplulukla çalışıyor.