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Teknoloji Telegram kanalı nasıl açılır? Telegram kanalı ne işe yarar?
Teknoloji

Telegram kanalı nasıl açılır? Telegram kanalı ne işe yarar?

Son günlerin en popüler iletişim uygulaması Telegram’da kanal açtığınız takdirde 200.000 kadar insan ile iletişim kurmanız mümkün oluyor. Telegram kanalı nasıl açılır? Telegram kanalı ne işe yarar?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 20:03:00 -
Telegram kanalı nasıl açılır? Telegram kanalı ne işe yarar?

Telegram’da kanal açmanın ne büyük ve en güzel özelliklerinden biri de kanala katılanların numarasının gözükmemesidir. Böylelikle daha güvenlikli ve gizli bir iletişim sağlanmış oluyor.

Telegram kanalı açmak

Telegram kanalı açmak oldukça basit bir şekildedir. Şu yöntemleri izleyerek hızlı ve kolayca Telegram kanalı açabilirsiniz:
-Uygulamaya girin
- Sohbet sekmesinde bulunan Kalem simgesine dokunun. (iPhone’da sağ üst köşede yer alıyor, Android’de ise sağ alt köşede)
- Sayfanın üstünde olan Yeni Kanal seçeneğini seçin ve açılan sayfada Kanal Oluştur butonuna tıklayın.
- Açılan sayfada kanalınızın ismini, açıklamasını ve fotoğrafını seçip İleri butonuna dokunun.
- Kanal Türü sayfasında kanalınızın Genel mi yoksa Gizli mi olacağını seçin. Genel seçerseniz, kanalınız için bir bağlantı adresi oluşturabilirsiniz. Böylece bu bağlantı adresinden insanlar sizi bulabilir. Gizli seçeneğinde ise size bağlantı adresi verilir ve yalnızca bu bağlantı adresini paylaştığınız kişiler kanalınıza abone olabilirler. Ve istediğiniz zaman bu bağlantı adresini değiştirebilirsiniz.
- İleri dedikten sonra rehberinizdeki kişilere davet gönderebilir veya tekrar ileri diyerek Telegram kanal oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Telegram kanalında yalnızca yöneticiler mesaj atabilir. Fakat dilerseniz ayrıca tartışma grubu açarak abonelerin sohbet etmesini sağlayabilirsiniz.

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