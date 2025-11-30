Telefonunda NFC olmayan e-Devlet iki aşamalı giriş nasıl yapılır?

e-Devlet Kapısı’nda zorunlu hale getirilen iki aşamalı giriş uygulaması, hesabını dış müdahalelere karşı korumak isteyen kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak bu süreçte akıllı telefonunda NFC özelliği bulunmayan çok sayıda kişi, “Telefonumda NFC yoksa iki aşamalı giriş nasıl yapacağım?” sorusuna yanıt arıyor. İşte NFC’siz cihazlarda iki aşamalı girişin tüm ayrıntıları…

NFC nedir?

NFC, cihazların birbirine dokundurularak ya da çok yakın mesafeye getirilerek iletişim kurmasını sağlayan kısa menzilli bir teknoloji olarak tanımlanıyor. Yeni nesil kimlik kartları, ödeme sistemleri ve güvenlik doğrulamalarında sıkça kullanılan bu özellik, bazı telefon modellerinde yer almadığı için kullanıcıların ek doğrulama yöntemlerine yönelmesine neden olabiliyor.

İki aşamalı giriş neden önemli?

e-Devlet Kapısı şifresini bilen bir kişi hesabınıza erişemesin diye şifre adımına ek bir güvenlik katmanı ekleniyor. Bu yöntemle önce klasik giriş adımı tamamlanıyor, ardından ikinci doğrulama aşaması devreye giriyor. Böylece hesap, yalnızca sahibinin onay verdiği cihazlar üzerinden açılabiliyor.

NFC olmayan telefonlarda iki aşamalı giriş nasıl yapılır?

Telefonunda NFC özelliği olmayan kullanıcılar, kimlik doğrulamasını tamamlamak için alternatif yöntemlerden yararlanabiliyor. e-Devlet hesabına giriş yaptıktan sonra iki aşamalı güvenlik, cihazınıza özel doğrulama seçenekleriyle destekleniyor.

NFC desteği olmayan bir telefonda kimlikle doğrulama şu yollarla yapılabiliyor:

SMS veya SIM mesajı ile doğrulama

Hesabınızda kimlikle doğrulanmış bir telefon numarası varsa, giriş sırasında gelen SMS veya SIM mesajındaki kodu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

BİP doğrulaması (Turkcell kullanıcıları için)

Turkcell hat kullananlar, BİP uygulamasına gönderilen doğrulama kodunu ilgili alana girerek ikinci aşamayı geçebiliyor.

Bankacılık sistemi üzerinden doğrulama

Aşağıdaki bankaların internet bankacılığıyla e-Devlet’e giriş yaptığınızda, bankada kayıtlı telefon numaranız otomatik olarak kimlikle doğrulanmış numara haline geliyor. Akbank, Burgan Bank, Emlak Katılım, EnPara, Fibabanka, Halkbank, Hayat Finans, ICBC, ING, İş Bankası, Kuveyt Türk, OdeaBank, QNB Finansbank, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım.

Bu işlemden sonra giriş sırasında SMS doğrulaması ile iki aşamalı güvenlik tamamlanabiliyor.

NFC’siz telefonlarda kimlik doğrulama nasıl tamamlanır?

NFC özelliği olmayanlar için e-Devlet, kimlik doğrulamasını tamamlayabileceğiniz farklı resmi kanallar sunuyor.

PTT şubeleri ve Türksat merkezleri

Kimliğinizle birlikte PTT’ye giderek telefon numaranızı kimlikle doğrulanmış numara olarak tanımlatabilirsiniz.

Nüfusmatik cihazları

Yeni kimlik kartınızla nüfusmatiklere gidip telefon numaranızı kimlikle doğrulanmış olarak kaydedebilirsiniz.

E-imza veya mobil imza

e-Devlet’e e-imza veya mobil imza ile giriş yapıyorsanız, beyan edeceğiniz telefon numarasını sadece SMS ile doğrulayarak kullanılabilir hale getirmeniz mümkün.

Kayıtlı cihaz sistemi nasıl çalışıyor?

İki aşamalı giriş aktif hale getirildikten sonra ilk kez e-Devlet mobil uygulamasına giriş yaptığınız cihaz, sizin onayınız doğrultusunda “kayıtlı cihaz” olarak tanımlanabiliyor. Bu işlem yapıldığında aynı cihazdan giriş yaparken her seferinde SMS beklemenize gerek kalmıyor; yalnızca şifre yeterli oluyor.

Farklı bir cihazdan giriş yapılmaya çalışıldığında ise kayıtlı cihazınıza bildirim gönderiliyor ve onay vermeniz isteniyor.