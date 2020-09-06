Telefondan Messenger çıkış yapma

Messenger Oturum kapatma, Messenger nasıl kapatılır, Bilgisayardan Messenger kaldırma, Messenger nasıl silinir? Soruları Faceook’un mesajlaşma uygulaması Messenger kullanıcıları tarafından sıklıkla sorulmakta. İşte bu haberimizde Messenger'dan nasıl çıkış yapılacağını anlatacağız.

Messenger’dan nasıl çıkış yapılır?

Bilindiği üzere Messenger’dan çıkış olmamaktadır. Telefondan Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ayarlardan Genel tıklıyoruz. Genel kısımdan Uygulamalar seçeneğini tıklıyoruz. Uygulaları tıklandığında telefonunuzda yüklü olan uygulamaların listesini göreceksiniz. Oradan Messenger’ı seçiniz.

Messenger’ı tıkladığınızda Veriyi sil seçeneğini tıklayınız. Tıkladığınızda şöyle bir uyarının geldiğini göreceksiniz: “Tüm bu uygulamaların verileri kalıcı olarak silinecektir. Bu tüm dostları, hesapları, veri tabanları vb. İçerir.” Tamam dedikten sonra Messenger’dan çıkış yaptığınızı göreceksiniz.

Messenger hesabı nasıl dondurulur?

Bu bölüme Messenger hesabı nasıl dondurabiliriz anlatacağız. Facebook hesabınızı dondurduğunu zaman otomatik olarak Messenger donmuyor. Messenger ayrı dondurulacak Facebook ayrı dondurulacak. Biz Facebook hesabını dondurduğunu zaman Messenger hesabınızı da ayrı olarak dondurmak zorundayız. Şimdi Messenger hesabının nasıl dondurulacağını anlatalım. Sol üst köşede profil resmi simgesi var. O simgeyi tıklayın. Bu kısım Messenger’ın ayarlar sayfasıdır. Bu sayfadayken aşağıya doğru ilerleyin ve sayfanın en alt kısmında yasal bilgiler ve ilkeler bölümüne buraya girdiğinizde burada Messenger'ı dondur diye bir seçenek söz konusudur.

Messenger'ı dondur bölümüne girildiğinde Messenger'ı dondurmanıza ilişkin bilgilerin yer aldığı kısım söz konusudur. Dondur seçeneğini tıkladığınızda Messenger otomatikman dondurmuş olacaktır.

Facebook hesabımı geçici olarak nasıl dondururum?