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Aktüel Tel Abyadlı öğrencilerin okulda sinema keyfi
Aktüel

Tel Abyadlı öğrencilerin okulda sinema keyfi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 20:27:03 -
Tel Abyadlı öğrencilerin okulda sinema keyfi

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da öğrenciler okulda sinema keyfi yaşadı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan, hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, sosyal ve kültürel faaliyetler de başladı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tel Abyad ilçesindeki Selahaddin El Sabbağ İlkokulunda öğrencilere sinema keyfi yaşatıldı.

Okulun bir sınıfına kurulan sinema perdesine yansıtılan TRT yapımı çizgi sinema filmlerini büyük bir zevkle izleyen çocuklara, Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ile İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hakan Kutluhan da eşlik etti.

Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, savaşın çocuklar üzerindeki izlerini silmek için çeşitli çalışmalar yapıldığını bunlardan birinin de sinema etkinliği olduğunu belirterek, Barış Pınarı bölgesindeki tüm okullarda bu faaliyetin gerçekleştirileceğini söyledi.

Sinema gösterimine katılan yaklaşık 150 öğrenciye daha sonra çeşitli hediyeler verildi.


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