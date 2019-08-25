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Tel Abyad'daki terör mevzileri kaydedildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gerçekleştirilen helikopterli devriye görevinin ardından bugün herhangi bir hareketlilik yaşanmadı.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:09
Tel Abyad'daki terör mevzileri kaydedildi

Güvenli Bölge ve Müşterek Hareket Merkezi görüşmelerinin ardından dün ilk somut adım atıldı. Suriye'nin Tel Abyad ilçesine sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gün boyu Amerikan ordusuna ait askeri helikopterlerle devriye uçuşu gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün yaptığı açıklamada devriye görevinin devam edeceğini belirtti.

Bugün sabah saatlerinde çok uzaktan birkaç kez helikopter ses duyulsa da ilçe semalarında ve Tel Abyad ilçesi semalarında herhangi bir devriye uçuşu görülmedi.



Öte yandan terk edilmiş hayalet şehri andıran Tel Abyad ilçesi terör örgütü PKK/YPG’nin mevzilerinde ağır makineli silahlarla nöbet tutulması dikkati çekti. Teröristlerin havanın sıcak olması nedeniyle mevzideki gölgelik alanda bekledikleri görüldü. Zaman zaman kent merkezinde sivil araç konvoylarını da görülürken konvoyun kime ait olduğu henüz tespit edilemedi.



Teröristlerin mevzilerine çok yakın noktada yaklaşık 10 kişilik gençlerden oluşan bir grubunda uzun süre toplu halde gezdikleri dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:09
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