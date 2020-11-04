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Aktüel Tel Abyad ve Rasulayn'daki kamu çalışanlarına Türkçe dil kursu
Aktüel

Tel Abyad ve Rasulayn'daki kamu çalışanlarına Türkçe dil kursu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:27:46 -
Tel Abyad ve Rasulayn'daki kamu çalışanlarına Türkçe dil kursu

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde Türkçe dil kursları veriliyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Rasulayn ve Tel Abyad'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad ve Rasulayn'da, güvenlik güçleri ve kamu kuruluşlarında çalışan personele yönelik Türkçe dil kursu başlatıldı.

Halk eğitim merkezlerinde Türkçe dil eğitimi almış Suriyeli öğretmenlerin eğitimleri, haftanın iki günü 5'er ders halinde veriliyor. Toplam 100 kursiyerin katıldığı kurslar, 12 hafta boyunca devam edecek.

Birinci derece Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, günlük konuşma dilinde yeterli olacak şekilde kelime bilgisine ve basit cümle kurma yeteneği kazanmış olacak.

Bölgede, kamu görevlileri ve güvenlik güçlerinin alacakları eğitimle gündelik Türkçe konuşma yeteneğinin kazanması amaçlanıyor.

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