Tekvando tutkusunu 3 kızına da bağladı

Diyarbakır'da yaşayan tekvando antrenörü Mehmet Bal, tutkuyla bağlandığı bu spora olan sevgisini 3 kızına da aşıladı.

Dört çocuk babası Mehmet Bal (43), 1995'te başladığı tekvandoya tutkuyla bağlandı. Yaşadığı maddi zorluklara rağmen tekvandodan vazgeçmeyen Bal, merkez Kayapınar ilçesinde açtığı kursta, öğrencileriyle birlikte kızları Elif (17), Kader (14) ve Dilek'i (11) de başarılı birer sporcu olmaları için yetiştiriyor.

Mehmet Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya merakının çocukluk döneminde başladığını, 25 yıldır bu sporla uğraştığını, 2 yıldır da antrenörlük yaptığı aktararak, spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu belirtti.

Ailesinin ilk dönemlerde bu spora ilgisinden rahatsız olduğunu dile getiren Bal, "Maddi durumumuz iyi değildi. Babam tekvandoyla uğraşmamı istemiyordu. Tatlı ve simit satarak ailemin geçimine katkı sunuyordum. Bu işleri yaparak biriktirdiğim parayla da tekvando kursuna gidiyordum. Zorluklara rağmen bu sporu yapmaktan vazgeçmedim. İnşaatlarda da çalıştım." diye konuştu.

"Kızlarım adım adım başarıya yaklaşıyor"

Tekvandoya olan sevgisini kızlarına da aşıladığını ifade eden Bal, şöyle konuştu:

"Çocuklarımın sporla ilgilenip, güzel ahlak sahibi olmalarını istedim. Onlara tekvandoyu sevdirdim. Tekvando benim hayatıma disiplin kattığı için çocuklarımın da yapmasını istedim. Çocuklarımın iyi bir şekilde yetişmesini, Dünya Şampiyonası'na ve olimpiyatlara katılmasını istiyorum. Çocuklarıma haftanın 6 günü antreman yaptırıyorum. Hedefim, kızlarımın Türkiye şampiyonu, sonra dünya şampiyonu olması ve ardından olimpiyatlara katılmaları. Kızlarım adım adım başarıya yaklaşıyor."

Büyük kızı Elif'in Anadolu Yıldızları Ligi Finalleri'nde 2015'te birinci olduğunu, Kader'in de bu yıl Anadolu Yıldızları Ligi yarı final etabında birincilik elde ettiğini bildiren Bal, Düzce'de mayıs ayında düzenlenecek olan Anadolu Yıldızları Ligi Finalleri için hazırlık yaptıklarını anlattı.

Aile olarak tekvando sporunu çok sevdiklerini dile getiren Bal, sporun aile ilişkilerini güçlendirdiğini, çocuklarıyla iyi bir iletişim kurduğunu sözlerine ekledi.

"Babam yıllardır bize emek veriyor"

Babası sayesinde tekvandoya başladığını ve bu sporu çok sevdiğini vurgulayan Elif Bal, şunları söyledi:

"Tekvandoya 6 yaşında babam sayesinde başladım. Babam bana zamanla bu sporu sevdirdi. Türkiye şampiyonalarına 6 kez katıldım. Anadolu Yıldızları Ligi'nde birinciliklerim var. Hedefimde dünya şampiyonu olmak var. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Babam yıllardır bize emek veriyor. Onun emeklerinin boşa çıkmaması için çalışıyorum. Onun mutlu olması için Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum."

Elif, dövüş sporlarının özellikle kızlar için çok yararlı olduğunu kaydederken, "Bir derece yaptığımda ailemle çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Öz güvenim arttı"

Tekvandoyla 6 yıldır uğraştığını aktaran Kader Bal, bu yıl Diyarbakır'da Anadolu Yıldızları Ligi elemelerinde birinci olduğunu, Düzce'de yapılacak finaller için hazırlandığını söyledi.

Sporun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Kader, aile olarak sporu sevdiklerini dile getirdi.

Kader, "Babamla hep spor hakkında konuşuyoruz. Babam bana neler yapmam gerektiğini anlatıyor. Bu da bana fayda sağlıyor. Tekvando sayesinde öz güvenim arttı. Bu sporu bize sevdirdiği için babama çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Tekvandonun hayatına renk kattığını anlatan Dilek Bal ise babası ve ablaları gibi bu spor dalında başarılı olmak istediğini anlattı.