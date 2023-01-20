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Aktüel Tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 01:02:00 -
Tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, Uşak Belediyesi ile OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın harmanlama bölümünde etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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