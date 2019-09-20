Teknosa’dan kampanya! Turuncu indirim

Teknosa’nın her ay sadece bir kez düzenlediği “Tupturuncu” kampanyası, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Kampanya kapsamında televizyondan akıllı telefona, notebook’tan küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok farklı teknoloji ürünündeki indirimler Teknosa mağazalarında ve “teknosa.com’da” teknolojiseverleri bekliyor. Teknosa, televizyonlarda uyguladığı kampanya kapsamında Philips 108 ekran ultra ince 4K smart TV’yi 400 TL’lik indirimle 2 bin 899 TL ve 1 yıl ek garanti hediyesiyle, Samsung 165 ekran 4K UHD TV’yi ise 7 bin 799 TL’lik fiyatla satışa sunuyor. Performansı ve teknolojisiyle ön plana çıkan Huawei P Smart akıllı telefon ise 20-23 Eylül tarihleri arasında bin 759 TL’lik fiyatla tüketicilerle buluşuyor.