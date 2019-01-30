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Teknosa, "İş Ortakları Toplantısı" gerçekleştirildi

Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu:- "2019 yılının tüm belirsizliklerine rağmen, Teknosa gibi hızlı hareket edebilen, tüketiciyi neredeyse gerçek zamanlı dinleyebilen, ihtiyaca uygun formatta çoklu kanal yapısı ile kesintisiz hizmet sunabilen ve güçlü bir ekosistemi olan markalar için fırsatlar yaratmasını bekliyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:09
Teknosa, "İş Ortakları Toplantısı" gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Teknosa, güncel durum değerlendirmeleri ve gelecek hedeflerini paylaştığı geleneksel "İş Ortakları Toplantısı"nı Sabancı Center'da gerçekleştirdi.

Teknosa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iş ortaklarının buluştuğu toplantı, 500'e yakın davetlinin katılımıyla Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu ile Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'ın katılımıyla yapıldı. Toplantıda 2018 yılı değerlendirilirken, Teknosa'nın 2019 hedefleri de iş ortakları ile paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, Teknosa'nın, güçlü bir oyun kurucu olarak Sabancı Topluluğu'na önemli katkı sağladığını belirtti.

Köseoğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılında tüm Sabancı Topluluğu şirketleri gibi Teknosa da Yeni Neslin Sabancısı vizyonu ile sektörüne yön vermeye devam edecek. Bunu da dijital becerilerini geliştirerek, yeni iş modelleri tasarlayarak, dijitalleşme adımlarını derinleştirerek ve ekosistemini güçlendirerek yapacak. Geçen yıl planlarımız doğrultusunda 40 milyon TL yatırım yaptık ve Teknosa tarihinde yapıtaşı olacak projeleri hayata geçirdik. 2019 yılının tüm belirsizliklerine rağmen, Teknosa gibi hızlı hareket edebilen, tüketiciyi neredeyse gerçek zamanlı dinleyebilen, ihtiyaca uygun formatta çoklu kanal yapısı ile kesintisiz hizmet sunabilen ve güçlü bir ekosistemi olan markalar için fırsatlar yaratmasını bekliyoruz."

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2018 yılının, tüm zorluklarının yanında Teknosa'nın dijital dönüşümünde atılım yılı olduğunu dile getirdi.

Gürcan, "Yeni tüketici kavramına uygun olarak, uzun yıllardır devam eden dönüşümümüzü yeni projelerle hızlandırdık. Bu yıl, değişen tüketici taleplerine doğru ve hızlı cevap verebilmek, farklı satış kanallarını entegre şekilde yönetmek için hazırlıklarımızı yaptık. Dünya çapında e-ticaret platformu olan Hybris'e geçişimizi tamamladık. Veri analitiğini işimizin kalbine koyup, müşterilerimiz, doğru ürüne istediği zaman, uygun fiyatla erişebilsin diye akıllı, geleceği tahminleyen bir sistem oluşturduk. Yepyeni CRM altyapımız ile müşterilerimize eğilim ve ihtiyaçları doğrultusunda özel önerilerle gideceğiz. 2019 yılında mağazalarımızda ve diğer tüm kanallarımızda müşterilerimizin eşsiz, kesintisiz bir deneyim yaşaması için tüm paydaşlarımızla işbirliklerimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, "Hep Yanındaysa Teknosa" mottosu ile gerçekleştirilen toplantıda, Teknosa'nın yeni imaj filmi de ilk kez iş ortaklarıyla paylaşıldı.








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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:09
  1. Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu
  2. Teknosa

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