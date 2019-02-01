Teknosa iş ortakları ile buluştu
Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, açıklamalarda bulundu. Köseoğlu, 2019’un Teknosa gibi güçlü markalar için fırsat oluşturacağını kaydetti.01 Şubat 2019 Cuma 12:41
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, geleneksel hale getirdiği İş Ortakları Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
500’e yakın davetlinin katıldığı toplantıda 2018 değerlendirmesi yapıldı, 2019 hedefleri paylaşıldı.
Sabancı Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, geçen sene 40 milyon TL yatırım yaptıklarını ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.
Köseoğlu, 2019’un Teknosa gibi güçlü markalar için fırsat oluşturacağını da dile getirdi.
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