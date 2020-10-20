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Ekonomi Teknopark İstanbul'dan küresel siber güvenlik pazarına yönelik hamleler
Ekonomi

Teknopark İstanbul'dan küresel siber güvenlik pazarına yönelik hamleler

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: - "Teknopark İstanbul olarak yakın zamanda açacağımız siber güvenlik kuluçka merkezimizle bu alandaki yerli startupları yakından destekleyeceğiz" - "Türkiye'de bu konuya hakim çok sayıda yetişmiş insan var. Özel olarak bu tip altyapı ve imkanları da bizler sunduğumuzda siber güvenlik üzerinde çok iyi sonuçlar alacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:55:19 -
Teknopark İstanbul'dan küresel siber güvenlik pazarına yönelik hamleler

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul, Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve siber güvenlik kuluçka merkeziyle yerli siber güvenlik teknolojilerinin gelişimini ve alandaki uzman açığını kapatmayı hedefliyor.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, araştırma kuruluşu Reportlinker'in Kovid-19 sonrası senaryolarını kapsayan raporuna göre, şu anda 15,8 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan küresel siber güvenlik pazarının 2025'te 22,2 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Pazarda startuplar da önemli bir yer teşkil ediyor ve bu şirketlere yönelik yatırımlar da her geçen gün artıyor.

Şu an dünya genelinde 21 binden fazla siber güvenlik startupı bulunuyor. Crunchbase verilerine göre, 2020'de 268 girişim ortalama 4,7 milyar dolar yatırım aldı. Ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise Kuzey Amerika yüzde 36,7'lik gelir payı ile siber güvenlik pazarında lider konumda bulunuyor. Kuzey Amerika'yı, Asya Pasifik ülkeleri takip ediyor.

Öte yandan, sektörde nitelikli uzman açığı da her geçen gün artıyor. 2021 yılına kadar 3,5 milyon siber güvenlik işinin açığa çıkacağı öngörülüyor. ISC araştırma verilerine göre, 4,7 milyon siber güvenlik personeline ihtiyaç duyulurken, dünya genelinde 2,8 milyon siber güvenlik yazılımcısı bulunuyor. Oluşan açığı tamamlamak için yüzde 145 oranında bir artış sağlanması gerekiyor.

Türkiye'nin savunma sanayisi için Ar-Ge üssü konumunda yer alan Teknopark İstanbul da bu alanda çalışmalar gerçekleştiriyor. 2020-2021 eğitim sezonunda Türkiye'nin ilk siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin faaliyete geçtiği Teknopark İstanbul'da 2021 yılında da Türkiye'nin ilk siber güvenlik kuluçka merkezi açılacak.


- "Tüm dünya siber güvenlik üzerinde titizlikle duruyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, siber güvenliğin tüm dünyanın üzerinde titizlikle durduğu bir alan haline geldiğini belirterek, "Özellikle devletlerin verilerinin güvende olması adeta bir zorunluluk haline geldi. Ülkemiz şu anda da siber güvenlik alanında güçlü ve dünyada en tepede sayılacak ülkeler arasına girecek konumda." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli teknolojilerin daha fazla gelişmesi ve dünyaya ihraç edilebilir konuma gelmesi gerektiğini aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu konuya hakim çok sayıda yetişmiş insan var. Özel olarak bu tip altyapı ve imkanları da bizler sunduğumuzda siber güvenlik üzerinde çok iyi sonuçlar alacağız. Biz Teknopark İstanbul olarak yakın zamanda açacağımız siber güvenlik kuluçka merkezimizle bu alandaki yerli startupları yakından destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'yle birlikte çalışıyoruz.

Öte yandan, meslek lisemiz siber güvenlik özelinde çalışan firmalarla bir arada yetişecek öğrencilerimiz için oldukça verimli olacak. Gençlerimizi Teknopark İstanbul'daki firmalarımızla birçok uygulamada bir araya getireceğiz. Bunlar geleceğe dair çok güzel planlamalar... Bu çalışmalarımız ülkemizin küresel siber güvenlik pazarından hak ettiği payı alacak."


- Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


2020-2021 sezonunda eğitim faaliyetlerine Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde online olarak başlayan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yüz yüze eğitimler de başladı.

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen oryantasyon toplantısına katılan veli ve öğrenciler okulla ilgili detaylı bilgiler aldı.

0,47'lik dilimden öğrenci alan lisede öğrenciler, bilişim teknolojileri, ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında eğitim alacak.

Lise; STM, HAVELSAN, ASELSAN gibi Türkiye'nin lider savunma sanayi kuruluşlarının desteğiyle nitelikli eğitimler vermeye hazırlanıyor.

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