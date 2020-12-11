  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Teknolojiye direnen sıcak demir ustası mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor
Aktüel

Teknolojiye direnen sıcak demir ustası mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Murat Bulut, çocukluğunda öğrendiği sıcak demir sanatını yapmayı gelişen ve değişen teknolojiye rağmen sürdürüyor - Bulut: - "Kovid-19 nedeniyle köylerine giden vatandaşlar sayesinde işlerimiz açıldı"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:04:58 -
Teknolojiye direnen sıcak demir ustası mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da sıcak demir ustası Murat Bulut, 42 yıldır gelişen ve değişen teknolojiye direnerek mesleğine hayat veriyor.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'ndeki iş yerinde sıcak demirle ilgili üretim yapan 56 yaşındaki Bulut, ilkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle 1978 yılında başladığı mesleğine devam ediyor.

Sanatıyla ailesinin geçimini sağlayan iki çocuk babası Bulut, iş yerinde ısıttığı kızgın demiri döverek, balta, bıçak, orak ve tarım aletleri üretiyor.

Tamir işlerinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde köylerine dönen vatandaşların siparişi üzerine de çalışıyor.

Dört de ​​​​torun sahibi olan Bulut, AA muhabirine, babasının yönlendirmesiyle mesleğe başladığını belirterek, o yıllarda demirciliğin diğer mesleklerden daha iyi konumda olduğunu söyledi.

- "Çok dikkat isteyen bir işimiz var"

Mesleğinin oldukça ağır ve meşakkatli olduğunu dile getiren Bulut, "Bu meslek kafa yorulması gereken bir iş. Müşteri memnuniyeti ve işçilik bizim için çok önemlidir. Bu işi yaparken de çok dikkatli olmak gerek çünkü en ufak bir hata da Allah korusun her konuda zarar görebilirsin. Çok dikkat isteyen bir işimiz var." dedi.

Bulut, mesleğe başladığı yıllarda müşterilerin çocuklarını çırak olarak vermek için birbirleriyle yarıştığını anlatarak, "Şu andaki durumda ne çırak var ne gelen ne de giden. Beni babam çırak olarak verdiğinde eti senin, kemiği de benim demişti. Ama şimdi her şey çok değişti. Artık hiçbir çocuk ya da genç, sanata meyilli değil. Teknoloji bizim sanatı bitirmiştir." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle köylerine giden vatandaşlar sayesinde işlerinin açıldığını aktaran Bulut, "Çalışma potansiyelimiz ve işlerimiz biraz olsun açıldı. Çalışmamız arttı." ifadesini kullandı.

Köylere, orak, kazma, bel, balta gibi tarım aletlerinin yanı sıra inşaat sektöründe kullanılan malzemeleri de yaptığını belirten Bulut, ürün çeşitlerinin bol olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı
Dünya

Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı

Fas ve İsrail arasında normalleşmenin ilan edilmesi sonrası Fas Kralı 6. Muhammed yaptığı açıklamada, Filistin halkının haklarına sahip çıka..
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer bombardıman uçaklarını uçurdu
Dünya

ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer bombardıman uçaklarını uçurdu

ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H tipi nükleer bombardıman uçağı, geçtiğimiz günlerde yapılan uçuşun ardından ikinci kez Orta Doğu üzerind..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay